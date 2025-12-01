Предприятия Беларуси выстраивают новые внешнеторговые связи с партнерами из Адыгеи и Белгорода

Кроме того, белорусская делегация приняла участие в конференции «Сделано в России. Сделано в Белогорье», направленной на создание эффективной платформы для конструктивного диалога между российскими экспортерами, госорганами и бизнесом. В рамках конференции состоялись деловые переговоры между бизнесами Беларуси и Белгородской области. О возможностях БелТПП по развитию двустороннего сотрудничества рассказал начальник информационно-маркетингового сектора Минского отделения БелТПП Виталий Жук. Как отмечается, белгородский рынок проявил высокий интерес к партнерствам, заложив основу для новых контрактов и совместных проектов. -0-