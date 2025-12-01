1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Беларуси выстраивают новые внешнеторговые связи с партнерами из Адыгеи и Белгорода. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском отделении БелТПП.
В ходе бизнес-миссии в Республике Адыгея состоялся круглый стол с участием представителей белорусского и адыгейского бизнес-сообществ, органов власти и организаций поддержки предпринимательства. Были обсуждены возможности для межрегионального сотрудничества и перспективы развития торгово-экономических отношений.
Знакомство с адыгейскими предприятиями продолжилось на закупочной сессии в формате В2 В, где представители белорусской делегации провели переговоры с производителями в агропромышленном комплексе, деревообработке и туристической сфере. Обсуждались конкретные перспективы внешнеторгового сотрудничества и обмен опытом.
Белорусская делегация также продолжила работу на выездных встречах на профильных предприятиях Адыгеи, что позволило углубить деловые контакты и расширить сотрудничество в различных секторах экономики. В целом мероприятие стало площадкой для выстраивания новых внешнеторговых связей между предприятиями Беларуси и Адыгеи, отметили в Минском отделении БелТПП.
Ранее завершилась бизнес-миссия белорусской делегации в Белгороде, сосредоточенная на развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, строительстве и медицине. Участники провели масштабные B2B-переговоры с лидерами регионального бизнеса, представили образцы белорусской продукции.
«Переговоры с топ-компаниями позволили обменяться экспертизой и оценить сильные стороны белгородских предприятий. Особый акцент сделали на практических механизмах взаимодействия в приоритетных отраслях, где белорусские технологии получили признание от местных партнеров», — отметили в Минском отделении БелТПП.
В ходе делового визита представители Беларуси посетили ключевые промышленные площадки, тщательно изучив технологические процессы и инфраструктуру белгородских предприятий. Экспертные сессии способствовали выявлению точек соприкосновения и выработке конкретных предложений по углубленной интеграции бизнеса.
Кроме того, белорусская делегация приняла участие в конференции «Сделано в России. Сделано в Белогорье», направленной на создание эффективной платформы для конструктивного диалога между российскими экспортерами, госорганами и бизнесом. В рамках конференции состоялись деловые переговоры между бизнесами Беларуси и Белгородской области. О возможностях БелТПП по развитию двустороннего сотрудничества рассказал начальник информационно-маркетингового сектора Минского отделения БелТПП Виталий Жук. Как отмечается, белгородский рынок проявил высокий интерес к партнерствам, заложив основу для новых контрактов и совместных проектов. -0-