Ирак предложил США работу с крупнейшим месторождением вместо ЛУКОЙЛа

Разработка «Западной Курны — 2» ведется на основе технического сервисного контракта, который ЛУКОЙЛ подписал с правительством Ирака в январе 2010 года. Российской компании принадлежит 75% в проекте, оставшиеся 25% контролирует государственная North Oil Company. При этом все затраты по проекту несет ЛУКОЙЛ, тогда как иракский партнер освобожден от финансирования и получает только свою долю вознаграждения.