МАЗ и алжирская компания открыли первый этап совместного проекта по сборке автобусов МАЗ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о партнерстве между Минским автомобильным заводом и алжирской компанией SFVUI, подписанное в ходе Белорусско-Алжирского бизнес-форума, открывает первый этап проекта по сборке автобусов МАЗ на территории Алжира. Об этом сообщили БЕЛТА в ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
Беларусь предложила партнерам в Алжире двигаться вместе, подобно первым двум буквам алфавита.
Генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович принял участие в Белорусско-Алжирском бизнес-форуме под сопредседательством министра внутренней торговли и регулирования национального рынка Алжира Амели Абдельлатиф и министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Артура Карповича.
В ходе бизнес-форума Валерий Иванкович представил Минский автомобильный завод, подчеркнув высокий потенциал предприятия в части поставок на алжирский рынок пассажирской, грузовой и специальной техники.
«По итогам бизнес-форума подписано соглашение о партнерстве между Минским автомобильным заводом и алжирской компанией SFVUI. Документ открывает первый этап проекта по сборке автобусов МАЗ на территории Алжира», — отметили в ОАО. -0-
Читайте также:
«АМКОДОР» намерен организовать совместное производство в Алжире Алжир заинтересован в белорусской сельхозтехнике, обсуждают и совместное производство.
Фото Максима Гучека.