МАЗ и алжирская компания открыли первый этап совместного проекта по сборке автобусов МАЗ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о партнерстве между Минским автомобильным заводом и алжирской компанией SFVUI, подписанное в ходе Белорусско-Алжирского бизнес-форума, открывает первый этап проекта по сборке автобусов МАЗ на территории Алжира. Об этом сообщили БЕЛТА в ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».