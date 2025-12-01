Ирак предложил компаниям США заменить «Лукойл» в разработке месторождений

Решение связано с намерением российской компании «Лукойл» выйти из проекта и санкциями США против нее. В ведомстве отметили, что 1 декабря компаниям были направлены эксклюзивные приглашения для переговоров и подачи предложений на управление месторождением по прозрачным стандартам.