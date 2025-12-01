Ирак предложил компаниям США заменить «Лукойл» в разработке месторождений

Министерство нефти Ирака пригласило крупные нефтяные компании США принять участие в разработке крупнейшего месторождения страны — «Западная Курна 2». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Решение связано с намерением российской компании «Лукойл» выйти из проекта и санкциями США против нее. В ведомстве отметили, что 1 декабря компаниям были направлены эксклюзивные приглашения для переговоров и подачи предложений на управление месторождением по прозрачным стандартам.
Иракское министерство считает, что передача управления компаниям США поможет «обеспечить стабильность, непрерывность добычи и сохранение доли нефти Ирака на рынке». Привлечение американских компаний «усилит стратегическое значение Багдада на мировых рынках».
Ранее KP.RU писал, что Великобритания временно освободила зарубежные активы «Лукойла» от санкций до 26 февраля 2026 года. С 27 ноября действует генеральная лицензия, разрешающая проводить операции с Lukoil International и ее дочерними компаниями.