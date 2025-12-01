Российский электрокар «Атом» оценили в 3,9 млн рублей

Без учета господдержки предзаказ на электромобиль доступен по цене 3,9 млн.
Стоимость российского электромобиля «Атом» для участников специальной программы бронирования с учетом господдержки составит около 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе производителя. В компании уточнили, что речь идет о будущей цене для оформивших бронь по программе «Хочу “Атом”», а само коммерческое предложение сейчас готовится и будет представлено в ближайшие дни.
Представители производителя пояснили, что механизм поддержки позволит заметно снизить итоговую стоимость машины по сравнению с действующим прайсом предзаказа. «“Атом” публично не объявлял цену, но в ближайшие дни действительно готовит предложение для всех участников программы бронирования “Хочу “Атом” с фиксацией будущей цены менее 3 млн рублей, учитывая господдержку, и спец условиями по гарантии и сервису”, — отметили в компании, передает ТАСС.
Согласно информации на сайте atom.auto, без учета господдержки предзаказ на электромобиль «Атом» сейчас доступен по цене 3,9 млн рублей. Разницу между этой суммой и ориентировочной стоимостью по спецпрограмме в компании напрямую не раскрывают, как и параметры самой меры поддержки. В описании программы бронирования указано, что она дает приоритет при получении автомобиля и особые условия обслуживания, однако детали финального предложения, включая срок действия цены и сроки поставок, производитель пообещал озвучить отдельно.