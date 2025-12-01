Российский электрокар «Атом» оценили в 3,9 млн рублей

Согласно информации на сайте atom.auto, без учета господдержки предзаказ на электромобиль «Атом» сейчас доступен по цене 3,9 млн рублей. Разницу между этой суммой и ориентировочной стоимостью по спецпрограмме в компании напрямую не раскрывают, как и параметры самой меры поддержки. В описании программы бронирования указано, что она дает приоритет при получении автомобиля и особые условия обслуживания, однако детали финального предложения, включая срок действия цены и сроки поставок, производитель пообещал озвучить отдельно.