Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 2 декабря

Национальным банком скорректированы курсы валют на 2 декабря, вторник. Так, стал ниже курс доллара, а курс евро и курс доллара, наоборот, потяжелели в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 2 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9016 белорусского рубля, 1 евро — 3,3726 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7301 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 1 декабря, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше. Ощутимее при этом в сторону увеличения был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0073 белрубля, курс евро повысился на 0,0052 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,00133 белрубля.
