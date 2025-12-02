«Известия»: банки начали предновогоднюю охоту за клиентами

Повышение ставок и активная реклама новогодних предложений банков происходят на фоне общего роста доходности депозитов в системе. Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих банках достигла 15,5% годовых — это первый рост с января 2025 года, связанный с замедлением снижения ключевой ставки ЦБ и усилением конкуренции за вкладчиков, когда ряд крупных банков поднимал ставки по краткосрочным депозитам до 16−19% годовых.