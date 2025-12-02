Ричмонд
Челябинский завод дешево распродает старый автопарк

В Челябинской области «Завод Утс» выставил на торги два десятка автомобилей по цене от 12 000 до 409 000 рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Среди лотов автомобили ВАЗ-2101 — за 12 762 рубля, ВАЗ-21120 — 42 343,91 рублей, BMW-318 по цене 209 724 рубля, Daihatsu за 409 428 рублей», — сообщается на сайте «Торги России». Всего продается 21 машина, среди которых есть иномарки и отечественные автомобили в разном техническом состоянии.

Ранее в Челябинске распродавали автопарк по цене автомобильных шин: на «Торгах России» выставлялись несколько ВАЗов и мотоцикл «Минск», относящиеся к имуществу, обращенному в федеральную собственность, торги организовывало ООО «Кадровые решения». Кроме того, муниципальное предприятие «Служба организации движения» Челябинска продавало автомобили Daewoo и Lada по цене до 15,4 тысячи рублей в формате открытого аукциона.