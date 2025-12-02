Челябинский завод дешево распродает старый автопарк

Ранее в Челябинске распродавали автопарк по цене автомобильных шин: на «Торгах России» выставлялись несколько ВАЗов и мотоцикл «Минск», относящиеся к имуществу, обращенному в федеральную собственность, торги организовывало ООО «Кадровые решения». Кроме того, муниципальное предприятие «Служба организации движения» Челябинска продавало автомобили Daewoo и Lada по цене до 15,4 тысячи рублей в формате открытого аукциона.