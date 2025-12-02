В Кургане выставили на продажу популярный автосервис

Продажа крупных объектов недвижимости в Кургане происходит на фоне выхода на рынок других промышленных и сервисных площадок. Ранее на улице Дзержинского выставили на продажу производственную базу с офисом, техобслуживанием авто и бытовым корпусом за 160 млн рублей, а на улице Омской — площадку с офисом и складом за 49 млн рублей.