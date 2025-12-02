Минпромторг объяснил логику изменений в утилизационном сборе

Отвечая на вопрос о проблемах с «механической» частью, включая двигатели и коробки передач, Алиханов не исключил использование административного ресурса. Он отметил, что условия 719-го постановления можно сформулировать через обязательность использования конкретных российских узлов. По его мнению, для экономической обоснованности производства нового двигателя необходим рынок в объеме около миллиона автомобилей, что делает задачу роста рынка базовой.