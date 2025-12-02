В Новосибирске 18 декабря сократят водителей троллейбусов

Об этом сообщил депутат горсовета Ерлан Байжанов порталу Сиб.фм.
По словам Байжанова, новые ограничения особенно повлияют на Дзержинский район, где троллейбусы остаются одним из самых популярных видов транспорта.
«Ситуация сложная, на уровне министерства не учли все риски», — отметил депутат.
Он также отметил, что решение о запрете было принято без предварительного уведомления городских властей — управление пассажирских перевозок и департамент транспорта узнали о нем уже после принятия.
Для компенсации нехватки водителей предприятие начало привлекать пенсионеров, ранее работавших водителями, и рассматривает возможность привлечения специалистов из других регионов. Байжанов предупреждает, что если ситуация не изменится, «Горэлектротранспорт» может столкнуться с нарушениями графика движения и ухудшением качества перевозок.
Запрос в мэрию Новосибирска по поводу ситуации был отправлен Сиб.фм 1 декабря, но на момент публикации официальных комментариев не поступило.