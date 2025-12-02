Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира, передает пресс-служба Нацбанка. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной — символы технологий и их трансформация.
Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал монеты — две тыс. тенге, тираж изготовления составил 400 штук.
«Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны».
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Годовая инфляция в Казахстане в ноябре 2025 года продолжила замедление, составив 12,4%.