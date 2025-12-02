Ричмонд
Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана

С 3 декабря 2025 года Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии монет «Идеи мироздания», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира, передает пресс-служба Нацбанка. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной — символы технологий и их трансформация.

Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал монеты — две тыс. тенге, тираж изготовления составил 400 штук.

«Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны».

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Годовая инфляция в Казахстане в ноябре 2025 года продолжила замедление, составив 12,4%.