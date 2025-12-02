Как в Красноярском крае строят волоконно-оптические линии связи

Также известно, что красноярскую платформу обратной связи назвали в числе лучших в РФ, а региональный министр цифрового развития Николай Распопин в интервью изданию говорил в том числе о том, как цифровизация процессов помогает принимать правильные управленческие решения. Для сравнения: за июль платформа обратной связи приняла почти 10 тысяч обращений красноярцев.