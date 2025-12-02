Как в Красноярском крае строят волоконно-оптические линии связи

«В 2024 году было проложено 130 км оптического кабеля в Енисейском муниципальном округе от деревни Анциферово через деревни Колмогорово, Назимово до поселка Новоназимово. Летом 2025 года строительство продолжилось: от поселка Новоназимово через поселок Сергеево, деревню Нижнешадрино, деревню Фомка, село Ярцево, поселок Кривляк, деревню Никулино (все — Енисейский округ)», — пояснили в пресс-службе.
Социально значимые объекты, расположенные в этих населенных пунктах, уже перевели со спутникового канала связи на оптику. Школы, дома культуры, сельсоветы и фельдшерско-акушерские пункты в перечисленных выше точках уже подключили к проводному высокоскоростному интернету.
«У жителей северных территорий Красноярского края появилась возможность пользоваться всеми преимуществами цифровизации», — добавили в министерстве.
Одновременно с опережением графиков оператор связи построил уже оптику до населенных пунктов Индыгино, Ворогово и Зотино Туруханского района и ведет строительство до Бора Туруханского округа, окончание строительства которого было запланировано в 2026 году.
Также известно, что красноярскую платформу обратной связи назвали в числе лучших в РФ, а региональный министр цифрового развития Николай Распопин в интервью изданию говорил в том числе о том, как цифровизация процессов помогает принимать правильные управленческие решения. Для сравнения: за июль платформа обратной связи приняла почти 10 тысяч обращений красноярцев.