Стало известно, что сотни авто премиальной марки по всей РФ перестали заводиться

Владельцы Porsche в разных регионах столкнулись с массовым техническим сбоем: машины внезапно перестали запускаться. По данным Shot, речь идёт о сотнях автомобилей, превратившихся, как отмечают очевидцы, «в кирпичи».
Проблема проявилась в Москве, Краснодаре и ряде других городов. Дилеры объясняют произошедшее неполадками со связью, из-за которых автомобильные системы не проходят запуск. Однако, по одной из версий, сбой мог произойти в заводской охранной системе, встроенной в машины, передает телеграм-канал Shot.
Многие владельцы вынуждены отключать аккумулятор на десять часов, чтобы попытаться обойти неисправность. Другие отправляют машины в сервис на эвакуаторах.
Добавим, что официальных комментариев о причинах сбоя пока нет, специалисты продолжают диагностику.
