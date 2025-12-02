Стало известно, что сотни авто премиальной марки по всей РФ перестали заводиться

Проблема проявилась в Москве, Краснодаре и ряде других городов. Дилеры объясняют произошедшее неполадками со связью, из-за которых автомобильные системы не проходят запуск. Однако, по одной из версий, сбой мог произойти в заводской охранной системе, встроенной в машины, передает телеграм-канал Shot.