АЭС Приморью нужна, но место для нее выбрано неудачно — ученый

Энергобаланс Дальнего Востока находится в тупиковой ситуации — без развития атомной энергетики невозможно решить проблемы энергодоступности удаленных регионов и конкурентоспособности транспортной инфраструктуры. Сейчас энергетика региона держится на двух китах — гидроэнергетике и угле. Атом может стать третьим «китом», закрепляющим стратегию роста и развития территории на сотню лет вперед, но есть масса нюансов, без учета которых невозможна эффективность этой истории. Об этом заявил директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев на философско-методологическом семинаре (16+) в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького во Владивостоке. Подробнее — в материале ИА PrimaMedia.
В январе 2025 года правительство РФ утвердило Генеральную схему размещения объектов энергетики, в которой зафиксирован план строительства Приморской АЭС в районе ЗАТО Фокино с целевым сроком ввода в 2033 году. Однако эксперт Юрий Авдеев считает это решение спорным и настаивает на рассмотрении альтернативной площадки — района Рощино-Вострецово.
Нынешняя картина.
Энергобаланс Дальнего Востока сегодня, по оценке эксперта, крайне уязвим. Фактически, он держится на двух «китах» — гидроэнергии (54%) и угле (46%), в то время как современные низкоуглеродные источники, включая атом, занимают 0,6%. Такую структуру Авдеев считает тупиковой и не соответствующей вызовам развития.
«Ситуация в регионах еще более показательна: Бурятия, Забайкальский край, Приморье, Хабаровский край и Сахалин на 100% зависят от тепловой генерации. Исключение составляет Чукотка, где доля атомной энергии достигает 47% — это наглядный пример успешной интеграции атомной генерации в изолированную энергосистему», — рассказал Юрий Авдеев.
Юрий Авдеев отметил, что сейчас разрабатывается новая стратегия развития макрорегиона, которая должна быть готова к 2026 году. По словам ученого, в ней обязательно должен присутствовать план по развитию атомной генерации, поскольку это напрямую влияет на конкурентоспособность транспортной инфраструктуры региона и проблему энергообеспечения удалённых территорий, которых, кстати, немало.
Так, 1400 из 1800 населенных пунктов Дальнего Востока не имеют круглогодичной связи с опорной сетью автодорог. Из 64 морских портов Дальнего Востока львиная доля перевалки приходится на пять объектов — они обеспечивают 75% грузооборота. В Приморье общий объем перевалки составляет 200 млн тонн в год. Для сравнения — южнокорейский Пусан переваливает 300 млн тонн грузов. А он замыкает топ-10 портов АТР.
«Все наши порты в Приморье до недавнего времени едва превышали 200 млн тонн суммарно. Да, есть прогресс — приближаемся к 300 млн, но этого недостаточно», — рассказал Юрий Авдеев.
Ученый также отметил, что логистическое будущее региона связано с модернизацией Транссиба, чья пропускная способность растет до 240 млн тонн, что может сделать его конкурентом морским маршрутам. Однако, этой перспективе мешает острый энергодефицит: на весь макрорегион приходится лишь 13,5% мощностей России, а энергосистема Якутии, к примеру, до сих пор зависит от 200 дизельных электростанций, потребляющих 120 тысяч тонн привозного топлива в год.
«Это тупиковая ситуация. Без развития атомной энергетики мы не решим ни проблему энергообеспечения удалённых территорий, ни вопрос конкурентоспособности нашей транспортной инфраструктуры. Атомная генерация — это не просто вопрос энергетики, это фундамент для комплексного социально-экономического развития макрорегиона», — объяснил Юрий Авдеев.
Перспективы и расположение АЭС.
По словам Юрия Авдеева, в 2022 году начались реальные обсуждения внедрения атомной энергетики на Дальний Восток: для Приморского края рассматривался блок в 1000 МВт, а Хабаровский край заявил о необходимости 1200 МВт. Но тут же возник ключевой вопрос — выбор площадки.
Место размещения будущей Приморской АЭС выбирают, исходя из близости к населенным пунктам и промышленным объектам — район ЗАТО Фокино и село Раздольное. Однако, по мнению эксперта, принципиально важно учитывать геологию, сейсмичность и водообеспеченность территории.
«И здесь мы наблюдаем удивительную историческую амнезию. Ведь эту проблему уже решали в 80-е годы. В 1983 году экспедиция Института географии провела масштабные изыскания и признала район Рощино-Вострецово оптимальным местом для размещения АЭС. В 1989 году даже была создана дирекция строящейся станции, проводились серьезные экспертные обсуждения […] строительство одной стратегически расположенной станции способно к 2032−33 годам обеспечить электроэнергией и Приморье, и Хабаровский край, тогда как попытка строить две сразу может растянуть процесс до 2043 года», — объяснил ученый.
Отдельно эксперт выделил значительный потенциал Дальнего Востока для развития приливных электростанций. Однако здесь возникает парадокс: для строительства и запуска таких энергообъектов уже сегодня требуется надёжный источник энергии, что вновь возвращает к необходимости создания мощной атомной генерации как базиса для всей энергосистемы региона.
Вопросы безопасности.
Пожалуй, каждый человек помнит трагедию 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС произошел взрыв реактора. Ученый уверяет, что современные реакторы на быстрых нейтронах исключают возможность взрыва.
«Их физика такова, что в нештатной ситуации мощность не растет, а затухает. Радиационный фон на таких станциях может быть в 100 раз ниже природного», — объяснил эксперт.
Также Юрий Авдеев в октябре этого года посетил Белоярскую АЭС в рамках общественного форума-диалога «Ядерные технологии — прошлое, настоящее, будущее» (18+), где лично убедился в безопасности работы нынешних АЭС.
«Мы посетили саму Белоярскую АЭС, что в 40 км от Екатеринбурга. Место для ее строительства было выбрано не случайно: здесь сошлись такие факторы, как сейсмика и необходимость в большом количестве воды. Рядом со станцией было отведено около двухсот гектаров земли, с которых сняли весь лес и построили плотину, создав огромное водохранилище для нужд АЭС», — поделился эксперт.
Кадры и другие трудности.
Как отметил Юрий Андреев, все технологические прорывы бессмысленны без кадров. На Белоярской АЭС, например, работают 2600 высококвалифицированных специалистов. Для кадрового обеспечения Приморской АЭС такое количество может стать проблемой, поскольку одной из особенностей макрорегиона является низкая плотность населения. По мнению эксперта, для решения этой проблемы необходимо наладить системную подготовку кадров через сотрудничество с ведущими профильными вузами и обязательную стажировку на действующих станциях.
«Главная особенность Дальнего Востока — чудовищно низкая плотность населения. Три северных района Хабаровского края, занимающие половину его территории, населяют меньше 10 тысяч человек. Именно там находятся идеальные места для приливных станций с перепадом высот до 17 метров. Но людей там нет. Решением могли бы стать малые автономные атомные станции, технологии для которых уже существуют — те самые реакторы на быстрых нейтронах, что используются в новейших разработках», — рассказал эксперт.
Кроме этого, по словам ученого, на данный момент существует проблема дефицита ключевого ресурса — урана. Однако эту сложность можно решить вторичным использованием отработанного топлива, которого хватит на весь XXI век.
Связь АЭС и демографии.
Ученый также предложил рассматривать демографию не как абстрактную статистику, а как точный инструмент стратегического планирования, позволяющий с высокой долей вероятности прогнозировать численность населения на 75 лет вперед. Именно этот долгосрочный прогноз, по его мнению, должен лежать в основе любой стратегии развития Дальнего Востока.
«Отсутствие электроэнергии, отсутствие мощного импульса для развития приводит к тому, что население здесь просто не задерживается. Тут же вспомнился план ГОЭЛРО — тот фундамент, с которого начался рывок: советская власть плюс электрификация всей страны. Именно это и дало импульс для развития», — объяснил Юрий Авдеев.