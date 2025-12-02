АЭС Приморью нужна, но место для нее выбрано неудачно — ученый

Энергобаланс Дальнего Востока находится в тупиковой ситуации — без развития атомной энергетики невозможно решить проблемы энергодоступности удаленных регионов и конкурентоспособности транспортной инфраструктуры. Сейчас энергетика региона держится на двух китах — гидроэнергетике и угле. Атом может стать третьим «китом», закрепляющим стратегию роста и развития территории на сотню лет вперед, но есть масса нюансов, без учета которых невозможна эффективность этой истории. Об этом заявил директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев на философско-методологическом семинаре (16+) в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького во Владивостоке. Подробнее — в материале ИА PrimaMedia.