Долину пригласили в Госдуму для обсуждения защиты покупателей жилья на вторичке

По словам Свищева, основная тема заседания — стремительное распространение схем, при которых продавцы, получив средства и пройдя регистрацию сделки, позже обращаются в суд. Они утверждают, что стали жертвами мошенников и требуют вернуть недвижимость, оставляя добросовестного покупателя без жилья и без возможности восстановить свои средства.