Долину пригласили в Госдуму для обсуждения защиты покупателей жилья на вторичке

В Госдуме готовятся обсудить проблемную ситуацию на рынке вторичной недвижимости. На заседание рабочей группы, назначенное на 17 декабря, приглашена народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Свищева, курирующего антикризисную рабочую группу по защите граждан при сделках с жильём.
Круглый стол пройдёт в формате открытого обсуждения с участием юристов, представителей ведомств, банковского сектора, страховщиков, правозащитников и депутатов профильных комитетов. Среди приглашённых — и Лариса Долина, чей спор по квартире вызвал широкий общественный резонанс. Тогда суд признал недействительной сделку купли-продажи жилья певицы, а покупатель лишился квартиры и денег, продолжая выплачивать ипотеку.
По словам Свищева, основная тема заседания — стремительное распространение схем, при которых продавцы, получив средства и пройдя регистрацию сделки, позже обращаются в суд. Они утверждают, что стали жертвами мошенников и требуют вернуть недвижимость, оставляя добросовестного покупателя без жилья и без возможности восстановить свои средства.
Депутат охарактеризовал ситуацию как «национальное бедствие», поскольку люди боятся приобретать квартиры, даже если сделка кажется безупречной. В повестку круглого стола включён анализ уязвимостей гражданского законодательства и предложения поправок. Среди них — введение презумпции добросовестности покупателя при нотариальном удостоверении сделки, использование банковских механизмов контроля и расширение практики эскроу-счетов с периодом охлаждения на несколько месяцев.
