«Заветная мечта»: как молодой семье купить квартиру в Екатеринбурге — проверено на себе. Фото, видео

Цены на недвижимость в Екатеринбурге, который вошел в тройку лидеров по темпам строительства жилья в РФ, растут с каждым месяцем. При этом горожане не отказываются от покупки квартир и интересуются не только вторичным рынком, но и покупают новостройки. При последнем варианте чаще всего пользуются программой «Семейная ипотека» — что сделал и корреспондент URA.RU. Путь его семьи к заветной мечте — в этом материале, в рамках рубрики «Проверено на себе».