Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 30 тонн риса из Китая конфискованы из-за недействительных документов в Приморье

Россельхознадзор запретил ввоз крупной партии и оштрафовал владивостокского импортера.

Источник: PrimaMedia.ru

Крупная партия импортной рисовой крупы не попала на прилавки Приморья. На границе специалисты Россельхознадзора обнаружили серьезные нарушения в сопроводительных документах, что привело к немедленному возврату всей продукции весом 27 тонн в Китай, сообщила пресс-службеаведомства.

«При проверке документов на партию государственным инспектором ведомства установлено, что оформленный в Китае фитосанитарный сертификат является недействительным по причине неверно указанного адреса российского получателя продукции», — говорится в сообщении.

Нарушение было выявлено 27 ноября на фитосанитарном контрольном посту «Полтавский». Груз прибыл в регион на автомобиле.

В ведомстве пояснили, что несоответствие карантинным требованиям России и правилам Евразийского экономического союза не оставило иного выбора, кроме как запретить ввоз и отправить крупу обратно экспортеру.

Помимо возврата груза, к ответственности привлечена и принимающая сторона. В отношении владивостокской компании-импортера ООО «Лайт» составлен административный протокол. Решение по штрафу будет принято позднее.

Напомним, что недавно сотрудники Россельхознадзора Приморья выявили серьезные отклонения в партии омского сливочного масла.