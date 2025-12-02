Почти 30 тонн риса из Китая конфискованы из-за недействительных документов в Приморье

Крупная партия импортной рисовой крупы не попала на прилавки Приморья. На границе специалисты Россельхознадзора обнаружили серьезные нарушения в сопроводительных документах, что привело к немедленному возврату всей продукции весом 27 тонн в Китай, сообщила пресс-службеаведомства.
«При проверке документов на партию государственным инспектором ведомства установлено, что оформленный в Китае фитосанитарный сертификат является недействительным по причине неверно указанного адреса российского получателя продукции», — говорится в сообщении.
Нарушение было выявлено 27 ноября на фитосанитарном контрольном посту «Полтавский». Груз прибыл в регион на автомобиле.
В ведомстве пояснили, что несоответствие карантинным требованиям России и правилам Евразийского экономического союза не оставило иного выбора, кроме как запретить ввоз и отправить крупу обратно экспортеру.
Помимо возврата груза, к ответственности привлечена и принимающая сторона. В отношении владивостокской компании-импортера ООО «Лайт» составлен административный протокол. Решение по штрафу будет принято позднее.
Напомним, что недавно сотрудники Россельхознадзора Приморья выявили серьезные отклонения в партии омского сливочного масла.