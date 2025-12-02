Почти 30 тонн риса из Китая конфискованы из-за недействительных документов в Приморье

Крупная партия импортной рисовой крупы не попала на прилавки Приморья. На границе специалисты Россельхознадзора обнаружили серьезные нарушения в сопроводительных документах, что привело к немедленному возврату всей продукции весом 27 тонн в Китай, сообщила пресс-службеаведомства.