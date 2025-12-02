Стало известно, что экономика враждебной страны официально вошла в рецессию

Финляндия столкнулась с экономическим спадом: валовой внутренний продукт страны сокращается второй квартал подряд. Данные Статистического управления подтвердили признаки технической рецессии, а прогнозы на ближайший год пересмотрены в худшую сторону.
По оценкам экономистов, страна входит в период затяжной неопределённости. Главный экономист ассоциации Palta Мартти Пюкяри заявила, что надежды на ускорение роста к концу года «можно похоронить». Летние прогнозы, ещё недавно казавшиеся реалистичными, оказались чрезмерно оптимистичными, передает Деловой Петербург.
Финляндия рассчитывала на восстановление экспортного сектора. С начала 2024 года экспортные объёмы выросли на 3−5%, однако этого оказалось недостаточно: экспорт формирует около четверти ВВП, а основная нагрузка лежит на внутреннем спросе. Он сейчас просел сильнее всего — финские домохозяйства и компании не уверены в будущем, избегают крупных расходов и предпочитают накапливать сбережения.
В третьем квартале ВВП страны сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим периодом. Это происходит на фоне роста ВВП Евросоюза на аналогичные 0,3%.
Отдельной проблемой стало увеличение числа предприятий, выставленных на продажу. На рынке находятся около 40 тысяч компаний, где заняты порядка 100 тысяч человек. Экономисты считают, что массовое желание владельцев продать бизнес говорит о глубоком кризисе доверия и неопределённости, который давит на экономику сильнее, чем внешние факторы.
