Стало известно, что экономика враждебной страны официально вошла в рецессию

Финляндия рассчитывала на восстановление экспортного сектора. С начала 2024 года экспортные объёмы выросли на 3−5%, однако этого оказалось недостаточно: экспорт формирует около четверти ВВП, а основная нагрузка лежит на внутреннем спросе. Он сейчас просел сильнее всего — финские домохозяйства и компании не уверены в будущем, избегают крупных расходов и предпочитают накапливать сбережения.