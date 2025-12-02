В Новосибирске выросло количество водителей троллейбусов и трамваев

По данным МКП «Горэлектротранспорт», с начала 2025 года количество водителей троллейбусов и трамваев увеличилось на 5,7%.
Объем пассажирских перевозок за 10 месяцев 2025 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МКП «ГЭТ» поясняют, что рост связан с обновлением парка подвижного состава и регулярной индексацией зарплат водителей.
С января по ноябрь пробег подвижного состава увеличился на 14%, а машино-часы работы на линии — на 10,5%. В настоящее время в Новосибирске работает 694 водителя городского электротранспорта.
«Профессии водителя троллейбуса и трамвая становятся более привлекательными благодаря социальной стабильности, ежегодной индексации заработной платы и поступлению новых троллейбусов. Заработная плата водителя 3 класса (без доплат за 1 или 2 класс) начинается от 88 тысяч рублей», — отмечают в МКП «ГЭТ».