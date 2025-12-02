Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске выросло количество водителей троллейбусов и трамваев

В Новосибирске подведены итоги работы наземного электрического транспорта.

Источник: Аргументы и факты

По данным МКП «Горэлектротранспорт», с начала 2025 года количество водителей троллейбусов и трамваев увеличилось на 5,7%.

Объем пассажирских перевозок за 10 месяцев 2025 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МКП «ГЭТ» поясняют, что рост связан с обновлением парка подвижного состава и регулярной индексацией зарплат водителей.

С января по ноябрь пробег подвижного состава увеличился на 14%, а машино-часы работы на линии — на 10,5%. В настоящее время в Новосибирске работает 694 водителя городского электротранспорта.

«Профессии водителя троллейбуса и трамвая становятся более привлекательными благодаря социальной стабильности, ежегодной индексации заработной платы и поступлению новых троллейбусов. Заработная плата водителя 3 класса (без доплат за 1 или 2 класс) начинается от 88 тысяч рублей», — отмечают в МКП «ГЭТ».