Меры поддержки строительного бизнеса обсудили в Хабаровске

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом министерстве строительства подвели итоги завершившегося строительного сезона. В рамках реализации мастер-планов, согласованных по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, введены в использование ключевые объекты инфраструктуры в регионе. Например, завершены работы по четвертому этапу реконструкции набережной реки Амур в Хабаровске, где была создана яхтенная стоянка. В настоящее время проводятся работы по благоустройству следующего участка набережной создается общественное пространство с амфитеатром, площадками и другими объектами инфраструктуры.