Меры поддержки строительного бизнеса обсудили в Хабаровске

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Алексей Колеватых провёл встречу с представителями строительного бизнеса, на которой обсудили меры господдержки отрасли и перспективы её развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. В дискуссии приняли участие более 30 руководителей профильных компаний региона.
«Это первый опыт проведения подобных мероприятий на предприятии. Место встречи выбрано неслучайно. Участники встречи смогли лично познакомиться с производством, изучить каждый этап изготовления стройматериалов и убедиться в их качестве», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Алексей Колеватых, важно, чтобы на территории Хабаровского края создавался и развивался строительный бизнес, поэтому региональное правительство старается оказывать разностороннюю поддержку бизнес-сообществу, повышая конкурентоспособность компании. Подобные встречи — открытый диалог, в ходе которого мы можем обозначить проблемные вопросы и найти пути их решения для развития строительной отрасли края.
Еще одной важной темой для обсуждения стала реализация президентской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Напрямую с этим связаны перспективы деревянного домостроения — потребность в этом оценивается в тысячи квадратных метров.
«Важно, чтобы у специалистов в отдаленных территориях края были комфортные условия для жизни и работы. Строительство деревянных домокомплектов поможет решить проблему кадрового дефицита в сельских местностях таких востребованных профессий, как учителя и медработники», — добавил Алексей Колеватых.
Отметим, что на 2026 год заявки на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» подали 7 муниципальных районов.
Кроме того, заместитель министра экономического развития края по инвестиционной деятельности Елена Ромашко рассказала участникам встречи о возможности маркировки производимой продукции товарным знаком регионального бренда «Сделано в Хабаровском крае».
«Бренд “Сделано в Хабаровском крае” создает благоприятные условия для предпринимателей, стимулирует местных производителей к повышению качества продукции и укрепляет престиж Хабаровского края как региона для ведения бизнеса. Компании, чьи бренды получат возможность размещения знака “Сделано в Хабаровском крае”, смогут воспользоваться региональной поддержкой в продвижении и популяризации продукции, участвовать в выставочных, деловых и событийных мероприятиях различных уровней», — рассказали на встрече.
По итогам встречи участниками принято решение о регулярном проведении подобных мероприятий для обсуждения проблемных вопросов на конкретных кейсах.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом министерстве строительства подвели итоги завершившегося строительного сезона. В рамках реализации мастер-планов, согласованных по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, введены в использование ключевые объекты инфраструктуры в регионе. Например, завершены работы по четвертому этапу реконструкции набережной реки Амур в Хабаровске, где была создана яхтенная стоянка. В настоящее время проводятся работы по благоустройству следующего участка набережной создается общественное пространство с амфитеатром, площадками и другими объектами инфраструктуры.