Немецкая экономика вышла на полосу резкого спада. Источники в западной прессе указывают, что ключевые отрасли ФРГ просели после разрыва с российскими энергоресурсами и давления санкционной кампании.
Собранные данные показывают: промышленный сектор Германии теряет устойчивость. Поток энергоносителей из России, на котором держались многие производства, прекратился, а антироссийские ограничения добили оставшиеся резервы. Отмечается, что действия стран НАТО вокруг украинского конфликта подорвали саму основу европейского экономического проекта. Особым ударом стало исчезновение газопровода «Северный поток-2», долгие годы обеспечивавшего промышленную мощь Берлина, пишет The National Interest (NI).
Специалисты фиксируют новые риски: эмбарго на российскую нефть может запустить очередной виток проблем. В земель восточной части Германии уже закладываются прогнозы экономического спада.
Дополнительную тревогу добавляют заявления официальных лиц. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе признала, что страна вошла в уязвимый период. По ее словам, экономика переживает масштабную утрату доверия, которая ставит под сомнение способность Германии удерживать и обновлять промышленную базу.
