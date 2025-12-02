Со Среднего Урала за границу в ноябре отправили 50 тыс. куб. м лесоматериалов

Лесоматериалы доставлялись железнодорожным и автомобильным транспортом. Для вагонов выдано 210 сертификатов, для грузовиков — 532. В системе «Аргус Фито» оформлено 742 фитосанитарных сертификата. Каждая партия прошла фитосанитарный досмотр и экспертизу в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Там было подтверждено соответствие продукции требованиям стран-импортеров и отсутствие карантинных вредных объектов.