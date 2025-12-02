Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, как нужно действовать, если мошенники оформили кредит на человека

Юристы фиксируют рост случаев, когда злоумышленники получают кредиты на имя россиян.

Юристы фиксируют рост случаев, когда злоумышленники получают кредиты на имя россиян. Адвокат Владислав Шведченко разъяснил порядок действий, который позволяет оперативно зафиксировать преступление и оспорить незаконный договор.

По его словам, первым шагом пострадавшему стоит восстановить собственные действия перед обнаружением кредита: передавался ли кому-то смс-код, приходили ли уведомления из банка, терялись ли документы или телефон. Длительное разбирательство здесь не требуется — нужно лишь зафиксировать ключевые обстоятельства, передает RT.

Далее следует подать заявление о преступлении в ближайшее отделение полиции. В документе важно описать, что известно о незаконном оформлении кредита и как был выявлен факт. К заявлению прикладывают все возможные подтверждения: скриншоты, копию договора, запись разговора с мошенниками, смс-сообщения и другие материалы. Основные действия злоумышленников чаще всего подпадают под ст. 159 УК РФ, на которую и рекомендуется ссылаться. В заявлении можно попросить полицию запросить у банка документы, связанные с оформлением кредита.

Адвокат уточняет, что заявление через сайт МВД допустимо, но лучше передать его лично — электронное обращение могут рассматривать как обычное заявление гражданина, что увеличит срок ответа до 30 дней. При личной подаче сообщение о преступлении обычно проверяют в течение трех суток.

Следующим шагом становится обращение в банк. Пострадавший должен уведомить кредитную организацию о том, что договор заключен без его согласия. К заявлению добавляют талон-уведомление из полиции или номер электронного обращения, а также любые документы по делу. В обращении стоит указать недействительность договора из-за мошеннических действий и отсутствия письменной формы в соответствии со ст. 820 ГК РФ, поскольку подписи клиента на договоре нет. Также рекомендуется запросить сведения о проведении внутреннего расследования, копию договора, реквизиты выдачи денег и данные лица, получившего средства.

Если банк подтверждает оформление кредита, все материалы передают следователю, который ведет проверку. В случае отказа в предоставлении информации гражданину придется обращаться в суд с требованием признать договор недействительным, приложив все имеющиеся документы, переписку с банком и заявление в полицию.

Адвокат предупреждает: оплачивать проценты или часть незаконного кредита нельзя. Такие действия могут быть расценены судом как признание договора действительным, что осложнит разбирательство.

Читайте также: Новая деталь исчезновения Усольцевых: знакомый уверен, что речь идёт об убийстве.