Объяснено, как нужно действовать, если мошенники оформили кредит на человека

Далее следует подать заявление о преступлении в ближайшее отделение полиции. В документе важно описать, что известно о незаконном оформлении кредита и как был выявлен факт. К заявлению прикладывают все возможные подтверждения: скриншоты, копию договора, запись разговора с мошенниками, смс-сообщения и другие материалы. Основные действия злоумышленников чаще всего подпадают под ст. 159 УК РФ, на которую и рекомендуется ссылаться. В заявлении можно попросить полицию запросить у банка документы, связанные с оформлением кредита.