Фонд капремонта Омской области привлёк внимание прокуроров

Прокуратуры Омской области встали на защиту жилищных прав жителей села Звездино Москаленского района.
Крыша одного из многоквартирных домов в селе долгое время находится в аварийном состоянии. Однако без вмешательства надзорных органов в порядок приводить её не торопились. Проверка прокуроров показала, что срок капитального ремонта был незаконно перенесен с 2021-го на 2026 год.
Жильцы вынуждены проживать в условиях, не отвечающим требованиям безопасности. Из-за постоянных потёков в негодность приходит подъезд и общее имущество собственников.
Директору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
Сроков по ремонту крыши не называется.