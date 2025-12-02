Ричмонд
Фонд капремонта Омской области привлёк внимание прокуроров

Крышу дома в селе Москаленского района отремонтируют только после вмешательства надзорных органов.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратуры Омской области встали на защиту жилищных прав жителей села Звездино Москаленского района.

Крыша одного из многоквартирных домов в селе долгое время находится в аварийном состоянии. Однако без вмешательства надзорных органов в порядок приводить её не торопились. Проверка прокуроров показала, что срок капитального ремонта был незаконно перенесен с 2021-го на 2026 год.

Жильцы вынуждены проживать в условиях, не отвечающим требованиям безопасности. Из-за постоянных потёков в негодность приходит подъезд и общее имущество собственников.

Директору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Сроков по ремонту крыши не называется.