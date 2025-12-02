Фонд капремонта Омской области привлёк внимание прокуроров

Крыша одного из многоквартирных домов в селе долгое время находится в аварийном состоянии. Однако без вмешательства надзорных органов в порядок приводить её не торопились. Проверка прокуроров показала, что срок капитального ремонта был незаконно перенесен с 2021-го на 2026 год.