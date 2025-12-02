Аварийная проводка и лопнувшая канализация: приморцы добиваются капитального ремонта дома через губернатора

В десятиэтажном доме на 373 квартир изношена система электроснабжения. Регулярные замыкания приводят к пожарам, три квартиры уже выгорели полностью. Аварийные ситуации приводят к постоянным отключениям света.
Обветшала и канализационная система. Два года назад подвал затопило фекалиями, глубина подтопления достигла полуметра, из-за этого работники аварийных служб отказываются спускаться в помещение. Из-за сырости внутри дома распространяются грибок и плесень.
Жильцы также отмечают заметную деформацию несущих конструкций дома. Также в нём не работают лифты более 30 лет.
Жильцы приняли решение средства из фонда дома, предназначенные на замену лифтов, потратить на капитальный ремонт коммуникаций, так как это важнее. Но чтобы перераспределить запланированные на 2026 год средства, нужно принять такое решение на собрании собственников жилья. Поскольку многие в Лесозаводске уже не живут, а квартиры сдают, набрать нужное количество голосов не получается.
Необходимость ремонта уже подтвердила аварийная комиссия: по словам жильцов, после последнего отключения света из-за проблем с проводкой, которое произошло 25 ноября, инспекторы проверили дом и признали аварийным подвальные помещения и электрические системы дома. Но из-за бюрократического препятствия провести капитальный ремонт невозможно. Муниципальной администрации и управляющей компании о ситуации известно, но, по словам жильцов, никаких действий по организации ремонта не предпринимается. Теперь люди обращаются за помощью к губернатору.