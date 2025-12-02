Аварийная проводка и лопнувшая канализация: приморцы добиваются капитального ремонта дома через губернатора

В социальных сетях распространяют обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко от жильцов дома № 111 по улице Будника в Лесозаводске. Дом требует экстренного ремонта инженерных коммуникаций, но организовать его по инициативе самих владельцев жилья невозможно, так как многие хозяева не живут здесь, а сдают квартиры в аренду, поэтому организовать собрание собственников для принятия решения о ремонте невозможно, сообщает ИА DEITA.RU. Поэтому жильцы просят помощи у губернатора.