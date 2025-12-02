Россиянам объяснили, как изменения в семейной ипотеке разогнали спрос на новостройки

«С 1 февраля вводится принцип “одна семейная ипотека на семью” — супруги будут в обязательном порядке оформляться как созаемщики. То есть вариант, когда берется одна ипотека под суперльготные 6% на мужа, а потом еще одна на жену, больше не пройдет», — отметил Одинцова.