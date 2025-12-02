Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как изменения в семейной ипотеке разогнали спрос на новостройки

KP.RU: спрос на новостройки подскочил после изменений в семейной ипотеке.

Источник: Комсомольская правда

Покупатели на первичном рынке в конце года заметили неожиданное оживление: квартиры в новостройках начали дорожать быстрее, чем многие ожидали. Экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова рассказала, с чем это может быть связано.

«С 1 февраля вводится принцип “одна семейная ипотека на семью” — супруги будут в обязательном порядке оформляться как созаемщики. То есть вариант, когда берется одна ипотека под суперльготные 6% на мужа, а потом еще одна на жену, больше не пройдет», — отметил Одинцова.

Как объяснили это власти, ипотечные льготы должны стимулировать рождение детей, а не инвестиции в недвижимость. Но часть граждан, похоже, воспринимала ее именно так, поэтому теперь они спешат воспользоваться остатком льготных возможностей, пока правила окончательно не ужесточились.

«Оживлению поспособствовали и разговоры, что, возможно, в 2026 году ставки по семейной ипотеке станут дифференцированными — в зависимости от числа детей. И для семей с одним маленьким ребенком ставка может увеличиться с 6% до 10−12%», — добавила эксперт.

Ранее экономист Александр Цыганов предупредил, что снижение ипотечных ставок до 9−10% может резко подогреть спрос на жилье. По его словам, именно этот всплеск покупательской активности способен привести к заметному росту цен уже с 2027 года.