Россиянам объяснили, как изменения в семейной ипотеке разогнали спрос на новостройки

Покупатели на первичном рынке в конце года заметили неожиданное оживление: квартиры в новостройках начали дорожать быстрее, чем многие ожидали. Экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова рассказала, с чем это может быть связано.
«С 1 февраля вводится принцип “одна семейная ипотека на семью” — супруги будут в обязательном порядке оформляться как созаемщики. То есть вариант, когда берется одна ипотека под суперльготные 6% на мужа, а потом еще одна на жену, больше не пройдет», — отметил Одинцова.
Как объяснили это власти, ипотечные льготы должны стимулировать рождение детей, а не инвестиции в недвижимость. Но часть граждан, похоже, воспринимала ее именно так, поэтому теперь они спешат воспользоваться остатком льготных возможностей, пока правила окончательно не ужесточились.
«Оживлению поспособствовали и разговоры, что, возможно, в 2026 году ставки по семейной ипотеке станут дифференцированными — в зависимости от числа детей. И для семей с одним маленьким ребенком ставка может увеличиться с 6% до 10−12%», — добавила эксперт.
Ранее экономист Александр Цыганов предупредил, что снижение ипотечных ставок до 9−10% может резко подогреть спрос на жилье. По его словам, именно этот всплеск покупательской активности способен привести к заметному росту цен уже с 2027 года.