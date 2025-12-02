Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заброшенный дом ради детей приведут в порядок через суд в Хабаровском крае

Суд обязал бывшую мать провести ремонт дома и участка, чтобы сохранить имущество в интересах детей.

Источник: Freepik

Министерство социальной защиты Хабаровского края в лице Отдела опеки и попечительства района имени Лазо добилось через суд приведения в порядок жилого дома и земельного участка, находящихся в общей долевой собственности с бывшей матерью детей, сообщает сообщество судов Хабаровского края.

Женщина на протяжении нескольких лет не проживала в доме, зимой его не отапливала, а прилегающий участок оставался засыпанным мусором и сухой травой. Кроме того, части деревянного забора были утрачены.

«Контроль за имуществом показал, что дом и участок приходят в упадок и не используются по назначению. Суд удовлетворил исковые требования министерства, чтобы сохранить права детей на жильё и землю», — пояснили в суде.

Решение суда вступило в законную силу. Теперь мать обязана провести ремонт дома, покосить траву и восстановить забор, чтобы имущество продолжало служить интересам несовершеннолетних.