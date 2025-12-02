Заброшенный дом ради детей приведут в порядок через суд в Хабаровском крае

Министерство социальной защиты Хабаровского края в лице Отдела опеки и попечительства района имени Лазо добилось через суд приведения в порядок жилого дома и земельного участка, находящихся в общей долевой собственности с бывшей матерью детей, сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Женщина на протяжении нескольких лет не проживала в доме, зимой его не отапливала, а прилегающий участок оставался засыпанным мусором и сухой травой. Кроме того, части деревянного забора были утрачены.
«Контроль за имуществом показал, что дом и участок приходят в упадок и не используются по назначению. Суд удовлетворил исковые требования министерства, чтобы сохранить права детей на жильё и землю», — пояснили в суде.
Решение суда вступило в законную силу. Теперь мать обязана провести ремонт дома, покосить траву и восстановить забор, чтобы имущество продолжало служить интересам несовершеннолетних.