«Беларусбанк» сохранил сниженную ставку по кредитам на жилье по 15 декабря 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе банка.
«Этим постом отвечаем на все вопросы: да, мы действительно продлили сниженную ставку по кредитам на недвижимость по 15 декабря», — сказано в сообщении.
В банке отметили, что ставка 13,75% годовых (данная ставка действовала до конца ноября) будет и далее действовать в момент заключения кредитных договоров на строительство квартир или же на покупку жилых помещений (домов, квартир) у застройщиков. Указанные условия будут доступны для кредитов «ИпотекаЭкспресс», «Время строить», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме», а также на «“На приобретение квартиры или дома у застройщиков”.
Тем временем «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
