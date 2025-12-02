«Беларусбанк» сохранил сниженную ставку по кредитам на жилье по 15 декабря 2025

В банке отметили, что ставка 13,75% годовых (данная ставка действовала до конца ноября) будет и далее действовать в момент заключения кредитных договоров на строительство квартир или же на покупку жилых помещений (домов, квартир) у застройщиков. Указанные условия будут доступны для кредитов «ИпотекаЭкспресс», «Время строить», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме», а также на «“На приобретение квартиры или дома у застройщиков”.