Выяснилось, почему бывшая возлюбленная миллиардера отказалась возвращать долг

В Китае набирает обороты скандал вокруг предпринимателя игровой индустрии Сюй Бо. Его бывшая гражданская жена отказалась выплачивать крупную сумму, заявив, что деньги уходили на содержание многодетной семьи бизнесмена.
Пара прожила вместе 14 лет после знакомства в 2009 году. Уже после расставания предприниматель обратился в суд, указав, что Тан Цзин должна ему 300 млн юаней. По его словам, с 2012 по 2018 год он перевёл ей 819 млн юаней, часть которых вернулась обратно, а остальная сумма, как считает Бо, подлежит возврату.
Женщина настаивает на противоположном. Она утверждает, что средства тратились на уход за многочисленными детьми миллиардера. По её оценке, у Бо может быть около 300 детей, большинство из которых не имеет официального статуса. На её попечении находятся 11 детей, и параллельно она ведёт судебный спор за двух дочерей. Иск предпринимателя о возврате денег уже был отклонён.
Информация, озвученная Тан Цзин, пока не имеет подтверждений. Однако известно, что Сюй Бо не скрывает своей приверженности полигамии и много лет публично призывает женщин рожать как можно больше. В одном из заявлений он сообщал, что ищет партнёрш, готовых родить ему 50 сыновей, рассчитывая, что из них «как минимум десять» добьются серьёзного успеха.
