Выяснилось, почему бывшая возлюбленная миллиардера отказалась возвращать долг

Женщина настаивает на противоположном. Она утверждает, что средства тратились на уход за многочисленными детьми миллиардера. По её оценке, у Бо может быть около 300 детей, большинство из которых не имеет официального статуса. На её попечении находятся 11 детей, и параллельно она ведёт судебный спор за двух дочерей. Иск предпринимателя о возврате денег уже был отклонён.