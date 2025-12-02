Ричмонд
Мэрия Челябинска отдала под застройку участок с футбольным полем и стоянкой

В Курчатовском районе Челябинска 11,6 гектаров земли отдали под КРТ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Администрация Челябинска включила в программу комплексного развития территории участок в Курчатовском районе. Речь о землях, расположенных вдоль проспекта Победы, между улицами Молдавской и Чичерина. Сейчас там находятся автостоянка, футбольное поле и здание средней школы № 4.

— Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки не более 7 лет, — указано в распоряжении, подписанном мэром Алексеем Лошкиным.

На участке разрешено возводить жилые дома, социальные учреждения, административные здания, магазины, спортивные объекты, стоянки и служебные гаражи. Но что именно будут строить, пока не решили.