Мэрия Челябинска отдала под застройку участок с футбольным полем и стоянкой

Администрация Челябинска включила в программу комплексного развития территории участок в Курчатовском районе. Речь о землях, расположенных вдоль проспекта Победы, между улицами Молдавской и Чичерина. Сейчас там находятся автостоянка, футбольное поле и здание средней школы № 4.