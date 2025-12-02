В Омске закрывается еще один известный магазин одежды

Отметим, это уже не первый магазин одежды, принявший решение о завершении работы за последнее время. Ранее о скором закрытии объявил магазин одежды ShopTop, что на Красном Пути. А несколько дней назад закрылся магазин одежды омского дизайнеры Ирины Руман, также располагавшийся на Ленина.