Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске закрывается еще один известный магазин одежды

В Омске еще один магазин одежды объявил о своем закрытии.

С 21 января 2025 года прекратит свою работу известный универмаг дизайнеров «Дружба», что по улице Ленина в центре города.

«Дорогие наши любимые покупательницы!! К сожалению, сообщаем, что универмаг дизайнеров “Дружба” закрывается. Работаем до 21.01.2026 г.», — сообщается в посте магазина в соцсети «ВКонтакте».

Магазин открылся два года назад, а летом 2025 года его выставляли на продажу.

Отметим, это уже не первый магазин одежды, принявший решение о завершении работы за последнее время. Ранее о скором закрытии объявил магазин одежды ShopTop, что на Красном Пути. А несколько дней назад закрылся магазин одежды омского дизайнеры Ирины Руман, также располагавшийся на Ленина.