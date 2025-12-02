В Омске закрывается еще один известный магазин одежды

С 21 января 2025 года прекратит свою работу известный универмаг дизайнеров «Дружба», что по улице Ленина в центре города.
«Дорогие наши любимые покупательницы!! К сожалению, сообщаем, что универмаг дизайнеров “Дружба” закрывается. Работаем до
Магазин открылся два года назад, а летом 2025 года его выставляли на продажу.
Отметим, это уже не первый магазин одежды, принявший решение о завершении работы за последнее время. Ранее о скором закрытии объявил магазин одежды ShopTop, что на Красном Пути. А несколько дней назад закрылся магазин одежды омского дизайнеры Ирины Руман, также располагавшийся на Ленина.