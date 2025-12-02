Вопросы строительства нового аэропорта Иркутска обсудили на заседании рабочей группы под председательством Губернатора

Основными темами стали: формирование земельного участка для нового объекта, транспортная доступность будущего аэропорта, а также закрепление полномочий по решению связанных с проектированием и строительством вопросов за профильными подгруппами рабочей группы. Межведомственная рабочая группа создана распоряжением главы региона, в ее состав вошли члены областного Правительства, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, администраций Иркутска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов, Ангарского городского округа, АО «Международный аэропорт Иркутск», государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института гражданской авиации «Аэропроект», института «Иркутскжелдорпроект» — филиала АО «Росжелдорпроект», РЖД и других заинтересованных ведомств и организаций.