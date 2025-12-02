Вопросы строительства нового аэропорта Иркутска обсудили на заседании рабочей группы под председательством Губернатора

Основными темами стали: формирование земельного участка для нового объекта, транспортная доступность будущего аэропорта, а также закрепление полномочий по решению связанных с проектированием и строительством вопросов за профильными подгруппами рабочей группы. Межведомственная рабочая группа создана распоряжением главы региона, в ее состав вошли члены областного Правительства, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, администраций Иркутска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов, Ангарского городского округа, АО «Международный аэропорт Иркутск», государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института гражданской авиации «Аэропроект», института «Иркутскжелдорпроект» — филиала АО «Росжелдорпроект», РЖД и других заинтересованных ведомств и организаций.
«В очередной раз хочу акцентировать внимание на важности строительства нового аэропорта не только для города Иркутска и Иркутской области, но и для всей страны в целом. Для более тщательной проработки технических вопросов реализации проекта утвердили состав профильных подпрограмм, определили 11 рабочих подгрупп по каждому из основных направлений. Разработан подробный план реализации мероприятий», — отметил Игорь Кобзев. Губернатор напомнил, что строительство нового аэропорта Иркутска включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система».
Аэропорт будет располагаться в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе, уточняет пресс-служба Правительства региона. В рамках предпроектных работ прорабатывается железнодорожная ветка с возможностью формирования кольцевого круга для организации пригородного железнодорожного сообщения. Институт «Иркутскжелдорпроект» приступил к предварительной разработке трассировки железнодорожных путей до места строительства аэропорта «Иркутск-Новый Ключевая».
Предложены также варианты транспортной доступности со схемой трассировки автомобильных дорог. Завершить разработку предпроектной документации планируется в марте 2026 года, после чего будут сформированы технико-экономическое обоснование проекта и предварительные проектные решения, которые лягут в основу проектной документации.