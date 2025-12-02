В Верхней Пышме строится завод по производству высокоскоростных поездов. Фото

Строительство ведется четко по графику: уже весной 2026 года планируется ввод в эксплуатацию испытательного центра тягового привода. Полностью весь комплекс из пяти объектов общей площадью 67 тысяч квадратных метров будет готов к декабрю 2026 года. Этот проект, стартовавший по инициативе Президента России Владимира Путина, имеет стратегическое значение не только для транспортного будущего страны, но и для развития Свердловской области. Он создает новые рабочие места, стимулирует развитие смежных отраслей и укрепляет промышленный потенциал Урала.