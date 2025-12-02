РЖД планирует развитие высокоскоростной магистрали до Иркутска

IrkutskMedia, 2 декабря. РЖД планирует развитие высокоскоростной магистрали в сторону Иркутска — об этом заявил глава компании Олег Белозёров в эфире программы «Картина мира» (6+) на телеканале Культура. Предложение связано с развитием высокоскоростной железнодорожной сети до 2045 года.
Глава железнодорожного холдинга отметил, что оптимальная длительность поездки для поездов с сидячими местами ограничивается примерно пятью часами. Восточные направления, включая путь до Иркутска — около 9 тысяч км — требуют принципиально иного подхода. По словам Белозёрова, рассматривается создание высокоскоростного ночного продукта со спальными модулями — фактически нового класса состава, рассчитанного на длительные переходы и комфорт пассажиров в ночное время.
Напомним, в Иркутске на заседании рабочей группы под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассмотрели создание железнодорожной ветки к будущему аэропорту. Специалисты «Иркутскжелдорпроект» уже приступили к предварительной трассировке путей, а власти одновременно определяют земельный участок под объект и распределяют полномочия между профильными подгруппами.