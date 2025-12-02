РЖД планирует развитие высокоскоростной магистрали до Иркутска

Глава железнодорожного холдинга отметил, что оптимальная длительность поездки для поездов с сидячими местами ограничивается примерно пятью часами. Восточные направления, включая путь до Иркутска — около 9 тысяч км — требуют принципиально иного подхода. По словам Белозёрова, рассматривается создание высокоскоростного ночного продукта со спальными модулями — фактически нового класса состава, рассчитанного на длительные переходы и комфорт пассажиров в ночное время.