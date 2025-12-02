Анонсировано появление нового соцконтракта для демобилизованных с СВО

В России с 1 января 2026 года вводят особую меру поддержки для вернувшихся из зоны спецоперации военнослужащих. Демобилизованные смогут заключить специальный вид социального контракта с выплатой до 350 тысяч рублей.
О нововведении сообщила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. По её словам, контракт будет доступен для тех, кто планирует заниматься предпринимательством, и при его оформлении не потребуется подтверждать уровень среднедушевого дохода. Средства смогут направить также на обучение или повышение квалификации.
Полуянова подчеркнула, что инициатива появилась по предложению самих участников СВО, озвученному на различных встречах. По оценке депутата, нововведение усилит поддержку не только бойцов, но и всего сектора малого и среднего бизнеса. За девять месяцев текущего года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента запуска программы ею воспользовались около 1,2 млн человек.
Социальный контракт представляет собой соглашение между государством и гражданином с доходом ниже прожиточного минимума. В рамках договора выдаётся финансовая помощь и формируется программа адаптации. Средства разрешено направлять на открытие бизнеса (до 350 тысяч рублей), развитие подсобного хозяйства (до 200 тысяч), поиск работы или обучение (до 30 тысяч). Новая «ветвь» соцконтракта будет функционировать параллельно этим направлениям и станет доступна для демобилизованных с 2026 года.
