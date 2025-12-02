Анонсировано появление нового соцконтракта для демобилизованных с СВО

Полуянова подчеркнула, что инициатива появилась по предложению самих участников СВО, озвученному на различных встречах. По оценке депутата, нововведение усилит поддержку не только бойцов, но и всего сектора малого и среднего бизнеса. За девять месяцев текущего года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента запуска программы ею воспользовались около 1,2 млн человек.