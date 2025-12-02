Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TNI: экономика Германии оказалась выпотрошенной из-за санкций против России

На ситуацию повлияла и потеря газопровода «Северный поток — 2», отметил журнал.

Источник: Аргументы и факты

«Сильнейшая экономика» Германии оказалась «полностью выпотрошенной», в частности, из-за антироссийских санкций, пишет американский журнал The National Interest.

Отмечается, что на ситуацию повлияла также потеря газопровода «Северный поток — 2», «который подпитывал промышленную мощь Берлина».

Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе ранее заявила, что страна погрязла в структурном кризисе и ей необходимы масштабные реформы, чтобы восстановить свою экономическую конкурентоспособность.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше