TNI: экономика Германии оказалась выпотрошенной из-за санкций против России

«Сильнейшая экономика» Германии оказалась «полностью выпотрошенной», в частности, из-за антироссийских санкций, пишет американский журнал The National Interest.
Отмечается, что на ситуацию повлияла также потеря газопровода «Северный поток — 2», «который подпитывал промышленную мощь Берлина».
Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе ранее заявила, что страна погрязла в структурном кризисе и ей необходимы масштабные реформы, чтобы восстановить свою экономическую конкурентоспособность.
Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.Читать дальше