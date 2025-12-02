ЕЦБ неожиданно сорвал план ЕС по «репарационному» займу Украине на €140 млрд

По данным Financial Times, ЕЦБ пришёл к выводу, что схема Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Регулятор отказался выполнять роль финансовой «подушки безопасности» для долга, который должен был формироваться за счёт порядка 200 млрд евро российских резервов, замороженных в ЕС, в первую очередь в брюссельском депозитарии Euroclear. План предполагал выпуск долговых бумаг Евросоюза до 140 млрд евро в 2026—2027 годах с передачей этих средств Киеву.