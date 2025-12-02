Челябинская алкосеть «К&Б» в Вологодской области станет «КБ-продуктами»

О полном уходе «К &Б» из Вологодской области Филимонов заявил в августе. Однако руководство торговой сети с такой постановкой вопроса не согласилось. Начался суд, в котором бизнес потребовал признать незаконным приказ минэкономразвития региона, приостановивший действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Вторым требованием к властям стала его отмена. В день заявления губернатора сеть ответила, что половина ассортимента — это продукты, и торговля ими впредь сохранится.