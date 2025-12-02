Свинина в России резко упала в цене

Согласно данным еженедельного мониторинга аналитической компании NTech, по итогам 48-й недели года (с 24 по 30 ноября) стоимость свиной полутуши в опте снизилась на 10% в годовом выражении, составив 180 рублей за килограмм. Цена на товарных свиней упала на 14%, до 119 рублей за килограмм. Наиболее значительно подешевели грудинка (на 27%, до 230 ₽/кг) и шейная часть (на 24%, до 340 ₽/кг).