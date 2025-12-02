Улицу Святителя Иннокентия в Хабаровске частично перекроют на 90 дней

Движение автомобильного транспорта по улице Святителя Иннокентия в Хабаровске частично перекроют в связи с выносом магистральной водопроводной линии. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», закрыта будет одна из полос дороги на участке от улицы Кавказской до административного здания напротив дома № 24/1 на улице Тургенева.
Отвод длиной около 136 погонных метров необходим для подключения к водоснабжению нового здания Дальневосточного художественного музея. Согласно проекту постановления администрации Хабаровска, ограничения вводятся на 90 дней — с 08:00 27.01.2026 до 21:00 27.04.2026. Столь продолжительный срок обусловлен стеснёнными условиями работ и необходимостью бурения скважин для установки обсадных труб для устройства шпунтового ограждения.
Исполнителем работ выступит ООО «СК Адмирал». Организации поручено проконтролировать размещение на месте соответствующих дорожных знаков и информационных щитов в соответствии со схемой организации движения, согласованной с отделом ОГИБДД УМВД России по городу Хабаровску.
Напомним, что строительство нового здания Дальневосточного художественного музея официально стартовало на улице Святителя Иннокентия в июне 2025 года при участии губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и председателя Наблюдательного Совета АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова.
Новое здание строится в рамках концессионного соглашения с привлечением в том числе внебюджетных источников. Общая сумма вложений по инвестиционному проекту составляет 19,1 миллиарда рублей. Согласно графику, объект должны сдать уже в 2028 году. После начала работы Дальневосточного Эрмитажа его среднегодовая посещаемость составит порядка 800 тысяч человек.