Улицу Святителя Иннокентия в Хабаровске частично перекроют на 90 дней

Новое здание строится в рамках концессионного соглашения с привлечением в том числе внебюджетных источников. Общая сумма вложений по инвестиционному проекту составляет 19,1 миллиарда рублей. Согласно графику, объект должны сдать уже в 2028 году. После начала работы Дальневосточного Эрмитажа его среднегодовая посещаемость составит порядка 800 тысяч человек.