Ушедшая из РФ Audi зарегистрировала три новых товарных знака

Audi получила эксклюзивные права на товарные знаки в России. Об этом стало известно благодаря открытой базе Роспатента.
Заявка на товарный знак Audi подана в феврале 2025 года, одобрена 1 декабря. Регистрация действует до июля 2035 года. Правообладатель — Audi AG (Ингольштадт, Германия).
Регистрация охватывает автомобили, масла, электронные приборы, одежду, обувь, аксессуары, игрушки и услуги, связанные с культурными и спортивными мероприятиями.
Audi зарегистрировала в России права на обозначения Allroad и Sportback, относящиеся к 12-му классу МКТУ. Этот класс включает транспортные средства и технику для передвижения по суше, воде и воздуху. Audi не представлена в России официально. Компания решила уйти из РФ в 2022 году.
Ранее KP.RU сообщил, что многие иностранные компании рассматривают вопрос возращения в РФ. В Кремле не стали называть точный перечень, но заявили, что нужно внимательнее подходить к вопросу разрешения продолжить бизнес в России. В приоритете должны быть отечественные компании.