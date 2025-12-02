Ушедшая из РФ Audi зарегистрировала три новых товарных знака

Audi зарегистрировала в России права на обозначения Allroad и Sportback, относящиеся к 12-му классу МКТУ. Этот класс включает транспортные средства и технику для передвижения по суше, воде и воздуху. Audi не представлена в России официально. Компания решила уйти из РФ в 2022 году.