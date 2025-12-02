В Челябинской области упали цены на электромобили с пробегом

Эта же модель и больше других потеряла в цене. Ее стоимость упала на 19%. Снижение цен также зафиксировано для Zeekr X, Nissan Leaf и Avatr 11. Структура предложения на платформе показала, что более трети объявлений касаются автомобилей Zeekr. Каждая четвертая продаваемая машина — это модель Zeekr 001, также в лидерах по количеству предложений Nissan Leaf и Zeekr X.