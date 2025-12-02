Мошенники создают фейковые сайты «Сургутнефтегаза» для обмана бизнесменов

«Мошеннические схемы предполагают заключение фиктивного договора поставки нефтепродуктов с направлением гарантийного письма от имени ПАО “Сургутнефтегаз” и подписанием трехстороннего соглашения о передаче прав и обязанностей продавца третьему лицу, имеющему признаки фирмы-однодневки. Такое соглашение предусматривает перечисление денежных средств на счет третьего лица, а не ПАО “Сургутнефтегаз”. После получения аванса злоумышленники прекращают переписку», — сообщили в компании. После этого там подчеркнули, что все документы оформлены с нарушениями.