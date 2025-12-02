Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины. Подробности размещены на официальном сайте Министерства финансов.
С 29 ноября 2025 года один грамм золота стоит 380,12 рубля (ранее — 374,54 рубля). Стоимость серебра указана 4,93 рубля (ранее — 4,57 рубля). Что касается платины, то стоимость одного грамма составляет 149,50 рубля (ранее — 148,84 рубля).
Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 2 декабря.
Кстати, «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
А еще с 1 января 2026 года в Беларуси изменяются правила ведения книги замечаний и предложений: «Исключается ознакомление с записями, внесенными другими людьми».