Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины

Минфин определил новые цены на золото, серебро, платину, скупаемые у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Минфин объявил новые цены на скупку у белорусов золота, серебра и платины. Подробности размещены на официальном сайте Министерства финансов.

С 29 ноября 2025 года один грамм золота стоит 380,12 рубля (ранее — 374,54 рубля). Стоимость серебра указана 4,93 рубля (ранее — 4,57 рубля). Что касается платины, то стоимость одного грамма составляет 149,50 рубля (ранее — 148,84 рубля).

Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 2 декабря.

Кстати, «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.

А еще с 1 января 2026 года в Беларуси изменяются правила ведения книги замечаний и предложений: «Исключается ознакомление с записями, внесенными другими людьми».