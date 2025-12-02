«ХабАвиа» начала продавать билеты на рейсы с 1 января по 28 марта 2026 года

По информации пресс-службы перевозчика, приобрести билеты на рейсы «Хабаровских авиалиний» можно в кассах и на официальном сайте авиакомпании (без комиссии), а также в офисах и на интернет-ресурсах агентств-партнёров. Отметим, что купить проездные документы без дополнительных сборов можно также в агентстве «Билет ДВ».