«ХабАвиа» начала продавать билеты на рейсы с 1 января по 28 марта 2026 года

Доступны все направления, кроме Аяна и Чумикана.

Источник: Хабаровский край сегодня

Региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» запустила в продажу билеты на рейсы, которые запланированы на вторую половину осенне-зимнего расписания — с 1 января по 28 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проездные документы доступны на все направления, кроме Аяна и Чумикана.

По информации пресс-службы перевозчика, приобрести билеты на рейсы «Хабаровских авиалиний» можно в кассах и на официальном сайте авиакомпании (без комиссии), а также в офисах и на интернет-ресурсах агентств-партнёров. Отметим, что купить проездные документы без дополнительных сборов можно также в агентстве «Билет ДВ».

Напомним, что ранее «Хабаровские авиалинии» возобновили воздушное сообщение с административным центром Верхнебуреинского района — рабочим посёлком Чегдомын. Вылеты рейсов туда приостановили в сентябре. Теперь направление работает два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.