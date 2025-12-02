Стало известно, что дочь Градского взыскала c УК ущерб за залитую квартиру

Московский суд удовлетворил иск Марии Градской к районному «Жилищнику», обязав коммунальную организацию возместить ущерб, причинённый её квартире. Решение подтверждено в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении СМИ.
По данным открытых источников, размер ущерба превышал 5 млн рублей. Во время разбирательства представители «Жилищника» ходатайствовали о проведении экспертизы для установления причин залива, а также стоимости восстановительного ремонта и повреждённого имущества. Суд назначил экспертизу, однако её результаты не раскрываются.
Иск поступил в декабре прошлого года. Мария Градская требовала возмещения имущественного вреда, возникшего из-за коммунальной аварии. Суд встал на её сторону и удовлетворил заявленные требования в полном объёме.
Александр Градский, народный артист России и один из основателей отечественного рока, скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.
Читайте также: ЕЦБ неожиданно сорвал план ЕС по «репарационному» займу Украине на €140 млрд.