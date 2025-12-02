Уровень запасов газа в Евросоюзе опустился до одного из минимальных показателей

Уровень запасов газа в среднем по европейскому союзу снизился до 75,35 процента, следует из данных Gas Infrastructure Europe.
Количество газа по итогам газовых суток 30 ноября было ниже только в 2021 году.
Летом, как уточняется, запасы газа не были полностью восстановлены, а в ноябре он сравнительно быстро отбирался. В среднем количество газа опускалось до трех четвертей от максимального объема в конце декабря.
