Уровень запасов газа в Евросоюзе опустился до одного из минимальных показателей

Уровень запасов газа в среднем по европейскому союзу снизился до 75,35 процента, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Количество газа по итогам газовых суток 30 ноября было ниже только в 2021 году.

Летом, как уточняется, запасы газа не были полностью восстановлены, а в ноябре он сравнительно быстро отбирался. В среднем количество газа опускалось до трех четвертей от максимального объема в конце декабря.

Читайте материал «Депутат Рады предупредил, что Украине грозит шатдаун».

