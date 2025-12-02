Чиновники признали проблемы с мусорными полигонами и пообещали исправиться

Сегодня в шести регионах — Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях — уже начаты проекты по производству электроэнергии из бытовых отходов на общую сумму 933 миллиона долларов. Однако в других регионах серьёзных подвижек нет, а там, где проекты стартовали, инфраструктура для инвесторов не развита должным образом — не хватает дорог, электричества и водоснабжения. Областным хокимиятам и Национальному комитету по экологии поручено устранить эти недостатки и в следующем году запустить аналогичные проекты в оставшихся регионах.