Чиновники признали проблемы с мусорными полигонами и пообещали исправиться

Такая ситуация, по словам главы государства, негативно влияет на окружающую среду и вызывает недовольство среди населения.
«Полигоны твердых бытовых отходов необходимо превратить в экологически безопасные зоны. Прежде всего мы должны обеспечить удовлетворенность людей в этой сфере. К данной теме следует подходить не только как к управлению отходами, но и как к направлению, тесно связанному с промышленностью, энергетикой и экологической культурой», — подчеркнул президент.
Руководителям ответственных ведомств поручено ввести земли 47 рекультивированных полигонов в хозяйственный оборот, создать там зеленые зоны и реализовать новые инвестиционные проекты. Вокруг всех действующих полигонов будет сформирован так называемый «зеленый пояс» — весной деревья и саженцы высадят на половине объектов, а осенью завершат работы на остальных. На эти мероприятия с 2026 года ежегодно из бюджета будет выделяться не менее 150 миллиардов сумов.
Сегодня в шести регионах — Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях — уже начаты проекты по производству электроэнергии из бытовых отходов на общую сумму 933 миллиона долларов. Однако в других регионах серьёзных подвижек нет, а там, где проекты стартовали, инфраструктура для инвесторов не развита должным образом — не хватает дорог, электричества и водоснабжения. Областным хокимиятам и Национальному комитету по экологии поручено устранить эти недостатки и в следующем году запустить аналогичные проекты в оставшихся регионах.
К 2030 году планируется сократить количество мусорных полигонов на 50%. За последние годы уже были закрыты 47 полигонов, их территории рекультивированы, и 243 гектара возвращены природе.
Кроме того, за последние два года уровень переработки ранее не перерабатываемых промышленных и опасных отходов доведен лишь до 4,5%, чего явно недостаточно. Теперь предстоит провести инвентаризацию мест образования и хранения таких отходов, а также внедрить хотя бы по одному проекту по их переработке и утилизации в каждом регионе. Кроме того, будет создана единая информационно-мониторинговая платформа по контролю опасных отходов.
В общем чиновники пообещали, что работа с мусорными полигонами перейдет на новый уровень и с точки зрения экологии, и с точки зрения организации. Будем следить, чтобы эти обещания не остались только на бумаге.