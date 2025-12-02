Ричмонд
Топ-менеджер ВТБ написал шекспировскую пьесу о тайном договоре Центробанка по инфляции

ВТБ выпустил пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», посвященную инфляции, ее целевому уровню и действиям Банка России, вдохновленную комедией Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». В ней отражены ключевые моменты денежно-кредитной политики и новое понимание взаимодействия ЦБ и исполнительной власти. Ее создателем является заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер ВТБ визуализировал денежно-кредитную политику о ЦБ в пьесе.

«Договоритесь! Сбросьте цепь оков, инфляции и курса фавориты! Я чувствую, что тайный пакт у вас готов, межведомственных распрей швы расшиты!» — рассказал отрывок из пеьсы Пьянов. Он прозвучал в разговоре с РБК.

По словам Пьянова, летом 2025 года между Центробанком и органами исполнительной власти было фактически сформировано негласное соглашение. В аналитических замечаниях к пьесе Пьянов также перечислил ряд вероятных положений условного соглашения между Центробанком и исполнительной властью. В число таких положений он, в частности, включил, например, что целевой уровень инфляции в 4% остается без изменений.

Он также добавил, что Центробанк сохраняет жесткую денежно-кредитную политику и учитывает в своих решениях прирост кредитного портфеля юрлиц. Пьянов отметил также проблему курсообразования рубля, утверждая, что многие бизнесмены считают курс искусственным, и предложил плавающий валютный коридор вместо плавающего курса.