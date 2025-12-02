Топ-менеджер ВТБ написал шекспировскую пьесу о тайном договоре Центробанка по инфляции

По словам Пьянова, летом 2025 года между Центробанком и органами исполнительной власти было фактически сформировано негласное соглашение. В аналитических замечаниях к пьесе Пьянов также перечислил ряд вероятных положений условного соглашения между Центробанком и исполнительной властью. В число таких положений он, в частности, включил, например, что целевой уровень инфляции в 4% остается без изменений.